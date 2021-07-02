حجز تذاكر القطارات في العيد بالرقم القومي عبر موقع سكك حديد مصر

حجز تذاكر القطارات في العيد بالرقم القومي، يسال عنها المصرين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فالمصرين المغتربين عن قراهم و مراكزهم يحبون أن يقضوا إجازة العيد مع اهاليهم و ذويهم، و هيئة سكك حديد مصر هي الناقل الأكبر للمواطنين، من شرق مصر الى غربها، و من اقصى الوجه البحري الى اقصى الوجه القبلي، فهيئة سكك حديد مصر هي ثاني سكك حديد في العالم بعد سكك الحديد البريطانية، حيث تم إنشاءها عام 1834 أي تم أنشائها من 197 عام، وهي شريان الحياة لوسائل المواصلات المصرية، لذا تسعى الحكومة المصرية و وزارة النقل، الى التطوير المستمر للهيئة لما لها من أهمية كبيرة للمصرين في الحركة في كل أنحاء مصر.

حجز تذاكر القطارات في العيد بالرقم القومي

صرحت هيئة سكك حديد مصر بانة تم وضع القواعد والمعاير الخاصة، بحجز تذاكر القطارات الموجودة بجداول التشغيل اليومية العادية، وأن الهيئة لم تقم بتغير أي مواعيد للقطارات خلال فترة اجازات عيد الأضحى المبارك، كما تم بعيد الفطر المبارك الماضي، وقد نوهت الهيئة أنه يتم خدمة المواطنين من شبابيك حجز التذاكر، كل يوم ابداء من الساعة 7:30 صباحاً، حيث أنه سيتم الحجز ببطاقة الرقم القومي للمسافر، وبحد اقصى عدد أربع تذاكر لكل مسافر.

كما اهابت الهيئة بالموظفين والعاملين في محطات السكك الحديدية، بأن يهتموا بتنظيم المسافرين امام شبابيك الحجز في صفوف، ومراعاة المسافة بين كل مسافر واخر، للمحافظة على البعد الاجتماعي، نظراً للظروف الراهنة التي تعيشها مصرنا الحبيبة، واكدت الهيئة على وجوب تواجد مفتشين هيئة السكك الحديد وشرطة السكك الحديد، عند شبابيك التذاكر لمنع تسرب التذاكر لتجار السوق السوداء، حت لا يتم استغلال المسافرين وبيع التذاكر لهم بأغلى من الأسعار الرسمية.

كما نبهت الهيئة على العاملين بها ضرورة الاستعداد والتأهب لفترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم التنبيه على قطاع الورش بتجهيز قطارات إضافية للدفع بها خلال الاجازة لكي يواجهوا الاقبال المتزايد على استخدام القطارات في فترة العيد.

كيفية حجز تذاكر القطارات عن طريق النت

يوجد طريقتين لحجز تذاكر القطارات عن طريق النت، الاولى عبر التلفون المحمول، والثانية عبر الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر، لتستطيع حجز تذكرتك دون الوقوف على شباك التذاكر وبسهولة، و لكن الحجز يكون لدرجات الأولى مكيف و الثانية مكيف فقط، اما باقي الدرجات مثل الثانية مميز أو عادة أو الثالثة يتم الحجز من شباك التذاكر مباشرتاً، و لكن تستطيع الاستعلام عن مواعيد كل القطارات، المكيفة و الغير مكيفة عبر التطبيق أو الموقع.

في البداية احصل على التطبيق من متجر جوجل. جوجل بلاي، أو من ابل استور.

بعد الحصول على البرنامج على هاتفك المحمول، قم بأنشاء حساب جديد وادخل بياناتك الشخصية ورقمك القومي.

قم بالاستعلام وحدد محطة التحرك ومحطة الوصول ويوم الرحلة، سيعرض لك التطبيق القطارات المتاحة والمواعيد.

اختر القطار المناسب لك وقم بالحجز مباشرتاً من التطبيق، ولكن يتوجب عيك الدفع عبر فيزا أو ماستر كارد أو بطاقة ميزا.

بعد حجز المقعد تستطيع طباعة التذكرة إن أردت والتوجه الى المقد مباشرتاً في ميادعك.

للحجز من موقع سكك حديد مصر الرسمي عليك الدخول على الموقع.

قم بالضغط على زر تسجيل لأنشاء حساب جديد.

ادخل بياناتك الشخصية من الاسم، والجنسية، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم تلفونك، وبريدك الإلكتروني،

ثم اكتب صورة التأكيد واضغط على زر انشاء حساب.

من الصفحة الرئيسة اضغط على تبوب الجدول الزمنى للقطارات.

قم بتحديد بيانات محطة القيام والوصول والميعاد ونوع القطار.

سيعرض لك الموقع القطارات المتاحة اختر منها ما يناسبك.

قم بتسجيل دخولك باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

اضغط على انشاء حجز ثم اختر وجهتك ومحطة القيام ومحطة الوصول.

اختر الميعاد المناسب من المواعيد المتاحة، ثم اضغط على التالي.

قم بإدخال بياناتك الشخصية واضغط التالي

ادخل رقم الفيزا أو الماستر كارد أو رقم فيزا ميزا.

يمكنك طباعة التذكرة إن أحببت، وتوجه للمقعد الخاص بك في ميعاد الرحلة مباشرتاً.

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