رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، يترقب الطلاب في الصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية إعلان وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي نتائج السادس الابتدائي الدور الأول خلال الساعات القادمة، حيث ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث عن موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 في المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية مثل موقع ناجح و نتائجنا والسومرية .

نتائج السادس الابتدائي 2021

ذكرت مصادر مؤكدة في وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2021 تأخر رفعها عبر موقع ناجح ونتائجنا بسبب عدم الانتهاء من رصد درجات الطلاب في كافة المحافظات العراقية وكانت قد أعلنت وزارة التربية انتهاء العام الدراسي في العراق في شهر يوليو تموز بسبب زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، سيتم اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول الدرجة النهائية للمراحل الغير منتهية في كافة المراحل الدراسية الابتدائي والإعدادي أما بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي تم عقد الاختبارات النهائية لهم في وسط إجراءات مشددة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس .

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق أن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في جميع المحافظات بغداد كركوك، البصرة،السليمانية، بابل و الأنبار ودهوك والكرخ الأولى والكرخ الثانية و الكرخ الثالثة والرصافة الأولى و الرصافة الثانية و الرصافة الثالثة و الناصرية ، ذي قار و صلاح الدين و نينوى و ديالي ، أربيل وباقي المحافظات ستكون متوفرة في موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خلال ساعات .

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق

ولم تنتهي عمليات التصحيح ورصد الدرجات في المحافظات العراقية لرفع نتائج السادس الابتدائي 2021 و التي من المقرر أن تنشر النتائج تباعا كل محافظة على حدة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية و موقع ناجح و موقع نتائجنا ، للاستعلام أعزائنا الطلاب والطالبات عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 باتباع الخطوات التالية :