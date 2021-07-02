نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق بالرقم الامتحاني بجميع المحافظات العراقية

وزارة التربية والتعليم العراقية هي الوحيدة التي سوف تعلن عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات العراقية من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، حيث تعد المرحلة الابتدائية في العراق من أهم المراحل التعليمية لأنها سوف تحدد لطلاب الناجحين المدارس بالمرحلة التعليم المتوسط، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني أو رقم العقد الخاص بكافة الطلاب العراقيين لمعرفة العلامات لحساب المعدل الفصلي للامتحانات، وسنرفق لكم رابط استعلام عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي في العراق بجميع محافظات العراقية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

أوشكت أعمال التصحيح علي الانتهاء في كافة المواد الامتحانية والآن هي في مرحلة التدقيق والمراجعة لرصد الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية المقررة علي جميع الطلاب السادس الابتدائي بالدولة العراقية في مختلف الدراسات العربية والكردية، حيث ستعتمد وزارة التربية العراقية أعلان نتائج السادس الابتدائي خلال ساعات القليلة القادمة فور اعتمادها مباشرة من قبل الوزير العراقي للتربية والتعليم لخروجها بأحسن شكل ممكن كما سوف يتم الكشف عن أسماء الأوائل في كافة المحافظات العراقية لكي يتم تهنئتهم علي صفحة الوزارة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق

وزير التعليم العراقي أعتمد نتائج الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي في العراق بجميع المحافظات ومنها محافظة كركوك ، محافظة المثني ، محافظة ديالي ، محافظة بابل ، محافظة القادسية ، محافظة نينوي ، محافظة كربلاء ، محافظة النجف ، ومحافظة السليمانية ومحافظة صلاح الدين وغيرها من المدن العراقية الأخري ) حيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج من موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2021 علي شبكة الأنترنت، حيث يقوم المستعلم بالدخول على الرابط الرسمي لموقع الوزارة من اجل كتابة رقم الامتحاني في الخانة المخصصة وتعبئة باقي البيانات من اجل استخراج كشوف الناجحين في كافة المحافظات للاطلاع علي الدرجات في جميع المواد الدراسية المقررة على جميع الطلاب بالصف السادس الابتدائي في هذا العام الدراسي، وفي الختام نتمنى لطلابنا النجاح والتوفيق كما سنتابع سويا اليوم أخبار إعلان النتيجة بشكل رسمي فرجاءً تابعونا.