جدول التقويم الدراسي السعودية 1443 .. بداية العام الدراسي الجديد 2021 والاجازات المدرسية 

جدول التقويم الدراسي السعودية 1443 هو أحد أكثر عمليات البحث التي يتم البحث عنها في هذا التوقيت بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة التعليم السعودية في بداية كل عام دراسي بوضع التقويم الدراسي الخاص بالعام الجديد والذي يضم كافة المواعيد الخاصة بالعام الدراسي من بداية العام الدراسي والإجازات الرسمية على مدار العام مثل إجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وغيرها من الإجازات الوطنية، ويهتم أولياء الأمور في هذا التوقيت ومع انتهاء العام الدراسي الجاري في التعرف على التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال التقويم الدراسي الجديد الخاص بالعام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية.

التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية خلال الايام الماضية عن تفاصيل التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية في كافة المراحل الدراسية للطلاب، حيث تم تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 ليكون في يوم 21 من شهر محرم للعام الجديد، والذي يوافق يوم 29 من شهر أغسطس 2021، وجاء التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443 على النحو التالي.

بداية الفصل الدراسي الاول رسميا في السعودية للعام الجديد يكون في يوم 21 من شهر محرم 1443.

اجازة اليوم الوطني الرسمية في يوم 16 من شهر 2 للعام الجديد 1443، والذي يوافق يوم 23 من شهر 9 2021 هذا العام.

بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب رسميا يوم 15 من شهر 5 1443، والذي يوافق يوم 19 من شهر 12 لعام 2021 بالتقويم الميلادي.

بداية إجازة منتصف العام الدراسي رسميا في يوم 26 من شهر 5 لعام 1443.

بداية الفصل الدراسي الثاني رسميا في يوم 13 من شهر 6 لعام 1443، والذي يوافق يوم 16 من شهر يونيو 2022.

المؤتمر الصحفي لمعالي وزير التعليم للاعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 هـ

التقويم الدراسي 1443 التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021 اجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021 بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022 بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022 بداية اجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022 بداية اجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443 30/06/20

جدول التقويم الدراسي السعودية 1443خطة التقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443

حددت وزارة التعليم السعودية الخطة الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد في السعودية 1443، والتي جاءت على النحو التالي.