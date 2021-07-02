طريقة استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق من خلال رابط وزارة التربية العراقية الرسمي برقم الامتحاني

طريقة استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق التي يترقبها عدد كبير من الطلاب والسادة أولياء الأمور نتابعها سوياً الان عبر موقعكم ثقفني الاخباري، بعد الاشارة المؤخرة من قبل العديد من المصادر الرسمية على بدء انتهاء أعمال التصحيح والرصد الخاصة باختبارات الصف السادس الابتدائي، ليتم التزام من قبل وزارة التربية العراقية على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة حول اعلان نتائج الصف السادس على نحو خاص نستعرض مع حضراتكم الان

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

بعد نجاح وزارة التربية العراقية من عقد جميع الاختبارات الخاصة بالصف السادس الابتدائي بالعراق تبدأ وزارة التربية العراقية بالاستعداد على توفير نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق وذلك بعد سير اختبارات السادس الابتدائي التي تم الانتهاء من أعمال عقدها سواء بالشكل الشفوي اوالتحريري فى التاسع عشر من يونيو الماضي، عليه تعمل بالوقت الحالي المؤسسات التعليمية العراقية على مراجعة ما بعد الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات وذلك لأجل المباشرة على توفير نتائج الطلاب اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل نتابعه مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية

خطوات استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

نستعرض سوياً الان خطوات اجراء الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية العراقية

البدء فى تحديد نتائج الصف السادس الابتدائي

اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي فور ادخال الاسم الخاص بالطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام وبهذا تعلن أمامكم بالحال النتائج

علماً على أن اوائل الصف السادس الابتدائي بالعراق قد تم الاعلان عنهم فور التحدث هاتفياً معهم لتهنئتهم، على ان تستعد وزارة التربية العراقية فى اعقاب الساعات القليلة المقبلة على طرح إمكانيات الاستعلام عن نتائج الصف السادس فى أعقاب ساعات من الآن على نحو يساعد عدد كبير من الطلاب من إجراء الاستعلام عن تلك بشكل مأمن دون الحاجة لتواجد داخل المدارس والتعرض لخطر نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.