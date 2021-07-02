التقديم في ضباط الجيش الكويتي ومواعيد التسجيل في رابط كلية علي الصباح

مواعيد تسجيل و التقديم في ضباط الجيش الكويتي. حيث تم الإعلان عن فتح باب تسجيل ضباط الجيش الكويتي للطلاب الحاصلين علي الثانوي العامة. للحصول علي الدورة المخصصة بتخريج ضباط من كلية علي الصباح العسكرية. والتي تم إنشائها عام 1967 والتي تتبع وزارة الدفاع الكويتية. ثم يمتاز ضباط الجيش الكويتي بالمكانة المرموقة والرواتب المميزة لذا يسعى الكثير من الشباب الكويتين إلى الالتحاق بتلك الكلية.

نسب قبول ضباط الجيش الكويتي 2021

أعلنت كلية علي الصباح أن نسبة القبول في تقديم ضباط الجيش الكويتي للقسم الأدبي 85%. أما نسب القبول في كلية علي الصباح من القسم العلمي حوالي 80%.

التقديم للطلاب حاملي الجنسية من أب وأم كويتين.

أيضاً يجب أن يكون الطالب مقيم داخل الكويت.

ثم شرط حسن سير وسلوك الطالب بين الناس ولم يسبق له الحكم في أي قصية مخلة بالشرف.

ولم يكن للطالب سجل جنائي أمام القضاء الكويتي.

وأيضاً اللياقة البدنية والصحية والنفسية للطالب استناداً علي قواعد وشروط ولوائح الكلية.

تقديم المؤهل العلمي المطلوب وفق الشروط ويجب أن يتم توثيق المؤهل من وزارة التعليم الكويتية.

ثم أن لن يكون قد سبق للطالب أن يكون قد تم فصله من أي وظيفة أو جهة حكومية.

علي الطالب أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالكلية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 21 عام.

ثم أن يكون طول المتقدم ليس أقل من 170سم.

بالإضافة إلى آلا يكون المتقدم متزوج أو يعمل في أحد قطاعات الدولة.

آلا يتجاوز أخر مؤهل للطالب عن عامين.

ثم أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية والمهنية بنجاح.

تقديم طلب الالتحاق الموجود بنموذج التقديم.

ثم إرفاق صور وأصول شهادة الجنسية الكويتية.

بالإضافة إلى شهادة الجنسية للوالدين.

ثم إرفاق المؤهل العلمي المعتمد من وزارة التعليم الكويتية.

تقديم شهادة الميلاد وثلاثة صور منها.

وأيضا البطاقة المدنية مع ثلاثة صور.

ثم أرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية بها الحالة الوظيفية للمتقد وتكتب موجهة إلي من يهمه الأمر .

تقديم 8 صور مقاس 6*4 حديثة مكشوفة الرأس في خلفية بيضاء وكذلك 8 صور بالغترة والعقال.

وكذلك يطلب من المتقدم الذي تجاوز تخرجه عامين تقديم شهادة الاستمرار بالدراسة.

أيضا يقدم ولي الأمر إقرار بالموافقة على عرض تقارير صحية وسلوكية للطالب.

تقدم كافة الأورق والمستندات على ورق مقاس a4.

تسجيل دخول إلى رابط كلية علي الصباح.

ثم كتابة الاسم وكلمة المرور.

وبعد ذلك إدخال رمز التحقق المرئي.

وأيضاً يتم مليء خانة البيانات الشخصية في صفحة التسجيل.

وبعد ذلك الضغط علي خيار “تقديم الطلب”.

شروط القبول في كلية علي الصباح لضباط الجيش الكويتيمستندات التقديم لتسجيل ضباط الجيش الكويتيكيفية التسجيل فى كلية كلية على الصباح لضباط الجيش الكويتيرابط تسجيل كلية علي الصباح للتقديم في ضباط الجيش الكويتي

تتم عملية التسجيل بطريقة إلكترونية عن طريق موقع التسجيل في كلية علي الصباح لقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للتقديم في ضباط في الجيش الكويتي 2021 عن طريق الموقع الرسمي أكاديمية علي الصباح.