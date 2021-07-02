عاجل Qiyas.. رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي عبر مركز قياس بالخطوات

ينشر لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي 2021، حيث وفر مركز قياس القدرات ثلاثة طرق يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام من خلالها عن نتائج الاختبارالتحصيلي للعام الدراسي 1442هجري، وأوضح قياس في تغيريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن يتم الدخول إلى رابط قياس للاستعلام عن النتائج عن طريق حساب المستفيد، وأشار المركز أيضا في التغريدة بأنه من المقرر أن يتم ارسال نتيجة الاختبار التحصيلي من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطلاب والمسجل في نظام قياس، كما تمنى المركز لكافة الطلاب والطالبات دوام التقدم والنجاح.

مركز قياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي

أكد مركز قياس، أنه يمكن لطلاب الثانوية التعرف على درجات الاختبار التحصيلي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو عن طريق تطبيق توكلنا المتوفر على متجر أبل وجوجل بلاي، ويؤدى الطلاب هذا الاختبار بهدف قياس قدرة الطالب وتحصيله في المرحلة الثانوية، حيث يساعد الطالب في القبول في التخصصات الجامعية، كما يتم معرفة قدرة الطلبة في استيعاب المناهج العلمية خلال المرحلة الثانوية في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، وتكون الأسئلة في الاختبارات هذا الاختبار إلى عن المفاهيم العامة في المواد العلمية وهي في مادة الأحياء، مادة الكيمياء، مادة الفيزياء ومادة الرياضيات.

فيما يقيس اختبارة التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية، قدرة الطالب على فهم المواد الدراسية في الصفوف الثلاث في المرحلة الثانوية بشكل نظري، ويتم التركيز بشكل خاص على فهم العديد من المفاهيم في مواد الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا،.

تسائل العديد من طلاب الثانوية عن إمكانية الاعتراض على نتائج التحصيل الدراسي، ليرد عليهم الحساب الخاص بخدمة المستفيدين بأنه لا يمكن الاعتراض، وذلك لأن تصحيح الأسئلة ورصد الاجابات يتم بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي

كما ذكرنا سابقا يستطلع الطلاب الاستعلام عن تتائج الاختبار التحصيلي عن طريق تطبيق توكلنا ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

أولا الدخول على تطبيق توكلنا.

ثانيا الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

ثالثا فور رصد النتيجة من قبل هيئة التقويم يتم تنبيه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار والنتيجة.

يقوم الطالب بادخال رقم السجل المدني. ثم ادخال كلمة المرور. الضغط على علامة صح أنا لست برنامج روبورت. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال موقع الهيئة