الاتحاد الإفريقى يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع فى إيسواتينى

جدة - نرمين السيد - وأدان رئيس المفوضية -فى بيان اليوم الخميس- بأشد العبارات حوادث العنف التى أدت إلى خسائر فى الأرواح ونهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحض قيادة البلاد وجميع أصحاب المصلحة على الامتناع عن المزيد من أعمال العنف التى يمكن أن تؤدى إلى تفاقم الوضع.

وناشد رئيس المفوضية جميع أصحاب المصلحة الوطنيين لإظهار القيادة والمشاركة فى حوار بناء من أجل حل ودى للقضايا وتحقيق المصلحة الوطنية والسلام والاستقرار.

وأكد مجددًا التزام الاتحاد الإفريقى المستمر بدعم إيسواتينى، شعبًا وحكومةً، فى سعيهم لإيجاد حل سلمى للتحديات التى تواجه البلاد، فى إطار مبادئ الاتحاد الإفريقى الراسخة للتضامن القارى.