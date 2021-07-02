كلية الملك فهد الأمنية وإعلان نتائج القبول برقم الهوية إلكترونياً للضباط الجامعيين

تزداد عمليات البحث حول كلية الملك فهد الأمنية خاصة بعد إعلان النتائج، ومن خلال رابط تطبيق كلية الملك فهد الأمنية يمكن لكافة المتقديمن معرفة نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين برقم الهوية إلكترونيًا لطالبي الالتحاق بدورة التأهيل الـ 51 ، حيث تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الجامعات بأبشر بوابة التوظيف الإلكترونية من خلال رابط الاستشارة مع رقم التعريف ورقم الطلب للتعرف على أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية للدورة الحالية لضباط الجامعة المؤهلين حسب التخصصات الجامعية ، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول إلكترونيًا ، عليك يمكن زيارة موقع منصة “أبشر – توظيف” إلكترونيًا.

نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين وكيفية الاستعلام بالخطوات ورابط الاستعلام:

لمن يرغب في معرفة نتائج القبول فى كلية الملك فهد الأمنية من خلال موقع ابشر للتوظيف ومن خلال الرابط الرسمي الإلكتروني لموقع أبشر توظيف واتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الجديد لمنصة أبشر إلكترونياً . ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصين بك. بعد إكمال باقي المعلومات بنجاح، انقر فوق تسجيل الدخول. اختر الرابط لعرض نتائج القبول الموحد بوظائف كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين. سيتم عرض نتائج المرشحين للقبول الأولي بالتفصيل للشخص المعني.

المستندات المطلوب تقديمها:

بعد معرفة نتائج القبول يجب على المرشح للوظيفة إحضار جميع المستندات المطلوبة لتكون متوفرة أثناء التعيين للمقابلة الشخصية لإتمام باقي مراحل القبول النهائي للعمل داخل مقر لجنة القبول والتسجيل بالدائرة ، ومن المعروف عند التقديم للكليات الامنية بعض الشروط الواجب توافرها للمتقدمين والكشف الطبى وعلى الطلاب المقبولين احضار كافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بصفحة الكلية حيث يمكن الاطلاع على جميع التعليمات الواردة على الإدارة وباقي البيانات وهي يتطلب معرفتك بشكل صحيح من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية أبشر ، وفي الختام نشرح خطوات إطلاعك على نتائج القبول المبدئي في كلية الملك فهد الأمنية في حالة وجود أي استفسارات ، يمكنك الاتصال بصفحة الكلية الرسمية لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.