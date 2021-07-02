رابط موقع moedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 وزارة التربية والتعليم 

رابط موقع moedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي العراق 2021 هي أكثر التساؤلات التي تشهدها محركات البحث المختلفة في هذا التوقيت في جميع المحافظات في العراق بشكل عام، حيث تمكن طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق خلال الفترة الماضية من أداء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي الخاصة بهم بنجاح في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي شددت وزارة التربية والتعليم بالعراق على تطبيقها من قبل الطلاب، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم ان نتائج الطلاب الان تمر بالمراحل الاخيرة لها وهي عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال تفاصيل الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات بالعراق الدور الاول.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق 2021

رصد نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021 حيث تتم الآن في جميع محافظات العراق المختلفة عملية تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي ومن ثم عملية رصد الدرجات الخاصة بالطلاب تمهيدا لطرح النتائج من خلال المواقع الالكترونية التي حددتها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث نجد ان وزارة التربية والتعليم بالعراق قامت العام الماضي بإلغاء امتحانات نهاية العام للطلاب وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا والتي تعطل من سير العملية التعليمية بشكل طبيعي حفاظا على سلامة الطلاب، أما عن نتائج امتحانات العام الجاري لطلاب الصف السادس الابتدائي فنجد أنه من المقرر ان يتم اعتماد النتائج رسميا من قبل كل محافظة على حدة خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم يتم طرحها على الفور.

رابط موقع moedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي العراق 2021

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021 فقد خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول للعام الجاري 2021 وكذلك جميع الطلاب في جميع أنحاء العراق خدمة الحصول على نتائج الامتحانات رسميا بشكل إلكتروني، وذلك من خلال أكثر من منصة تعليمية مثل منصة ناجح ومنصة موقع النجاح، وكذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ايضا عبر الخطوات التالية: