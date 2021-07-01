واشنطن تندد بهجمات الحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس فى مؤتمر صحفى إن "الولايات المتحدة سئمت من هجمات الحوثيين، ومنزعجة من الهجمات فى مأرب". وكثف الحوثيون منذ فبراير حملتهم العسكرية لإحكام سيطرتهم على مأرب التى تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا فى شمال ووسط اليمن.

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