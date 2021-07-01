الخارجية الأميركية: "ضقنا ذرعا" من هجمات الحوثيين في اليمن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، إن الولايات المتحدة "ضاقت ذرعا" بهجمات الحوثيين في اليمن، مضيفا أن الهجمات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضاف برايس خلال إفادة صحفية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على الأحياء السكنية في مأرب، وقد ضقنا ذرعا بمواصلة هجماتهم التي تزيد الوضع الإنساني سوءا".

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران منذ فبراير مدينة مأرب، ومع ذلك، لم يحرزوا تقدمًا وتكبدوا خسائر فادحة، وسط مقاومة شديدة من القوات الحكومية اليمنية.

أطلقت ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على مدينة مأرب، وغالبًا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

وقتل أكثر من 120 مدنيا، من بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في مأرب خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب الحكومة اليمنية.

وقال مسؤول حكومي يمني، الثلاثاء الماضي، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين على مدينة مأرب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الأقل، من بينهم طفل.

وسقط الصاروخان في حي الروضة وسط مدينة مأرب، بحسب علي الغليسي، السكرتير الصحفي لمحافظ مأرب.

وفي السياق، أدانت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين في اليمن، كاثي ويستلي، هجوم الثلاثاء، ودعت الحوثيين إلى "قبول وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات" بشأن تسوية سلمية للصراع.

وجاء هجوم الحوثيين على مأرب، إلى جانب تسريع وتيرة الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة مفخخة على السعودية، وسط جهود دولية متصاعدة لوقف القتال واستئناف المحادثات.