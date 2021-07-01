نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالعراق 2021 غبر وزارة التربية والتعليم العراقية

ينتظر عدد كبير من الطلاب والطالبات نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالعراق 2021 للفصل الدراسى الثانى، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت على قرب التخلص من تصحيح أوراق الطلاب و البدأ فى رصد أغلب الدرجات وأنه سيتم البدء فى رفع النتيجة على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم العراقية، ولقد بدأ الطلاب فى أداء إمتحانات الصف السادس الإبتدائى لعام 2021 ضمن إجراءات إحترازية لضمان سلامة الطلاب وعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ال 13 من يونيو وحتى تاريخ 19يونيو، وقد صرحت مصادر رسمية من قبل وزارة التعليم العراقى عن بدء عمليات تصحيح الأوراق الإمتحانية للطلاب حيث أن الإمتحانات كانت شفوية وعند الإنتهاء من التصحيح سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني ويمكن للطلاب الحصول عليها بالإسم الرباعى لهم ورقم الإمتحان الخاص بكل طالب، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” الرابط الرسمي لنتيجة الطلاب للصف السادس الإبتدائي، فتابعونا.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالعراق

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية للطلاب وبدأت فى رفع النتيجة على الموقع الرسمى لها ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها خلال الساعات القليلة المقبلة، ونوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الطلاب فى الصف السادس الإبتدائى بدولة العراق لعام2021 كالتالي:

قم بفتح موقع وزراة التربية والتعليم العراقية .

. ادخل على موقع الحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائى.

سجل اسم الطالب رباعى.

سجل رقم الإمتحان الخاص بالطالب .

اضغط على بحث عن النتيجة ستظهر أمامك بيانات الطالب وعلاماته فى كل مادة، وبالتوفيق للجميع.

نتيجة الإبتدائية العراقية

تعتبر نتيجة مرحلة الشهادة الإبتدائية مهمة جداً للكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وذلك حتى يتم نقلهم إلى المرحلة الإعدادية والإطمئنان عليهم لذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان بيان رسمي لها وذكرت فيه قرب إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية خلال الساعات القليلة المقبلة وأيضا أعلنت عن انتهاء المعلمين من كافة إجراءات التصحيح وأنها أشرفت على ذلك وقد أخذ كل طالب حقه وأن نسبة النجاح مرتفعة هذا العام، وسيتم رفع النتيجة خلال ساعات معدودة من الأن لذلك تابعونا نوضح لكم الموقع الإلكترونى الرسمى بوزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية.