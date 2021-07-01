تشلسي الإنجليزي يرسل خطابا إلى مشجع مصري.. ما القصة؟

تفاجأ الشاب المصري، محمد إيهاب، بخطاب رسمي من نادي تشلسي الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية، موقع من قبل قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا، ليعرب فيه عن "تمنيه هو وبقية لاعبي الفريق بالشفاء العاجل"، إثر تعرض الشاب لظروف صحية صعبة خلال الأشهر الماضية.

ويكشف مشجع نادي تشلسي، محمد إيهاب، كواليس هذا الخطاب المفاجئ من النادي الإنجليزي.

ويقول إيهاب (22 عاما) إنه كان يستعد لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين فريقه المفضل تشلسي ونظيره مانشستر سيتي، والذي انتهى بفوز النادي الأزرق بهدف نظيف.

ويضيف لموقع "دوت الخليج": "لدي طقوس خاصة بمتابعة مباريات تشلسي، مثل ارتداء قميص الفريق، وتزيين غرفتي بأعلام مختلفة لشعار النادي. وفي يوم المباراة النهائية، قام والدي بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لي أثناء متابعتي للقاء، ولم أكن أعرف السبب حينها".

ويوضح إيهاب أن والده تواصل مع النادي الإنجليزي خلال الأيام الماضية، وأرسل له الصور التي قام بالتقاطها وبعض التفاصيل الخاصة بحالة ابنه الصحية، مطالبا النادي بإرسال مقطع فيديو أو خطاب لدعمه خلال الفترة الصعبة.

ويتابع: "تفاجأت بخطاب رسمي من نادي تشلسي، ولم أكن أعلم شيئا عن محاولات والدي للتواصل مع الفريق الإنجليزي. كانت تلك واحدة من أفضل لحظات حياتي".

وقام الشاب المصري بنشر الخطاب المرسل له من تشلسي، عبر صفحته الشخصية، موجها الشكر لوالده وإلى ناديه المفضل "البلوز".

وشهدت الساعات القليلة الماضية تفاعلا واسعا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور إيهاب، وسط إشادة كبيرة برد فعل النادي الإنجليزي.

وفي ختام حديثه مع موقع "دوت الخليج"، أعرب إيهاب عن سعادته الكبيرة بخطاب تشلسي، متمنيا أن يحقق الفريق الأزرق العديد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.