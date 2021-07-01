مراجعة هاتف سامسونج Samsung M62 الجديد | أهم المواصفات والمميزات والسعر

Samsung M62 هاتف آخر من هواتف شركة سامسونج ينضم إلى سلسلة الـM من الشركة ، فقد أعلنت الشركة عن الهاتف منذ بضعة أشهر ليأتي بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية تجعله ينافس وبشدة في سوق الهواتف الاقتصادية. مواصفات هاتف Samsung M62: ‌يزن الهاتف 218 جراماً فهو ليس خفيف نسبياً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك كالعادة في هذه الفئة ، وكذلك يوجد إطار من البلاستيك حول الهاتف أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.

‌كذلك يوجد أيضاً المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا يمكن زيادة سعة التخزين بحرية.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الخاصة One UI 3.1.

‌يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، وكذلك يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.7 إنش من نوع Super AMOLED plus ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 393 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة أيضاً أبعاد عرض 20:9 ، وكذلك تصل نسبة السطوع إلي 420 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة سامسونج وهو Exynos 9825 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.73 جيجا هيرتز من نوع Exynos M4.

‌كما يحتوي كذلك علي معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G76 MP12.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌كاميرا الهاتف الأمامية 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تأتي مع دعم الـHDR.

‌أما الخلفية فالهاتف مزود بأربعة كاميرات خلفية : الأساسية 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كما يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌بالنسبة للفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30 إطار.

‌يمكن التصوير بنفس الجودتين عن طريق كلا من الكاميرات الأمامية أو الخلفية. مواصفات أخري لهاتف Samsung M62: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كذلك يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف عملاقة بحجم 7000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

‌كما تدعم أيضاً الشحن العكسي.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يأتي مع دعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأخضر ، الأزرق ، والرمادي. سعر هاتف Samsung M62: 400$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6300 جنية مصري.

سعر الهاتف في السعودية : 1800 ريال سعودي. مواصفات هاتف Samsung M62:الكاميرات وتصوير الفيديوهات:مواصفات أخري لهاتف Samsung M62:سعر هاتف Samsung M62: الوسوم

Samsung M62 هاتف آخر من هواتف شركة سامسونج ينضم إلى سلسلة الـM من الشركة ، فقد أعلنت الشركة عن الهاتف منذ بضعة أشهر ليأتي بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية تجعله ينافس وبشدة في سوق الهواتف الاقتصادية. مواصفات هاتف Samsung M62: ‌يزن الهاتف 218 جراماً فهو ليس خفيف نسبياً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك كالعادة في هذه الفئة ، وكذلك يوجد إطار من البلاستيك حول الهاتف أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.

‌كذلك يوجد أيضاً المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا يمكن زيادة سعة التخزين بحرية.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الخاصة One UI 3.1.

‌يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، وكذلك يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.7 إنش من نوع Super AMOLED plus ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 393 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة أيضاً أبعاد عرض 20:9 ، وكذلك تصل نسبة السطوع إلي 420 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة سامسونج وهو Exynos 9825 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي بتردد 2.73 جيجا هيرتز من نوع Exynos M4.

‌كما يحتوي كذلك علي معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G76 MP12.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌كاميرا الهاتف الأمامية 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تأتي مع دعم الـHDR.

‌أما الخلفية فالهاتف مزود بأربعة كاميرات خلفية : الأساسية 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كما يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌بالنسبة للفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30 إطار.

‌يمكن التصوير بنفس الجودتين عن طريق كلا من الكاميرات الأمامية أو الخلفية. مواصفات أخري لهاتف Samsung M62: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كذلك يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التقارب ، التسارع ، وأيضاً الجيروسكوب.

‌بطارية الهاتف عملاقة بحجم 7000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

‌كما تدعم أيضاً الشحن العكسي.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يأتي مع دعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأخضر ، الأزرق ، والرمادي. سعر هاتف Samsung M62: 400$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6300 جنية مصري.

سعر الهاتف في السعودية : 1800 ريال سعودي. مواصفات هاتف Samsung M62:الكاميرات وتصوير الفيديوهات:مواصفات أخري لهاتف Samsung M62:سعر هاتف Samsung M62:

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