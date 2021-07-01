الإمارات تمنع سفر المواطنين إلى 14 دولة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "منع سفر المواطنين إلى الدول التى تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها والتى تشمل الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب إفريقيا، ونيجيريا".

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه يستثنى من الحظر البعثات الدبلوماسية للدولة فى هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

كما جاء فى البيان: "مع بدء موسم السفر.. نشدد على ضرورة التزام مواطنى الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بكوفيد-19 وأى إجراءات أخرى مطبقة فى الدولة التى يتم السفر إليها".