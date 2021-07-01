إيران تقيد دخول مفتشى الأمم المتحدة إلى منشأة نظنز النووية

جدة - نرمين السيد - قيدت إيران دخول مفتشى منظمة الأمم المتحدة إلى محطة تخصيب اليورانيوم فى نطنز، بينما يتزايد التشاؤم بشأن قرب التوصل إلى اتفاق فى محادثات فيينا، حسبما نقلت شبكى "سكاى نيوز" عن مصادر لها.





وتوقعت المصادر أن يتم السماح بدخول المفتشين الدوليين إلى جميع المواقع النووية الإيرانية الأسبوع المقبل.

ومن شأن تعطيل دخول مفتشى الأمم المتحدة إلى منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم أن يفاقم حجم الخلاف.

واتخذت طهران، هذه الخطوة تحت ذرائع "مخاوف أمنية"، لكن التطور قد يلقى بظلاله على المحادثات فى فيينا، لا سيما بعد توقف جولتها السابعة.

ولم يذهب المفاوضون إلى جولة سابعة فى فيينا، من جراء خلافات بين إيران والولايات المتحدة، كان آخرها انتهاء اتفاق تمديد المراقبة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى ما اعتبروه فشلا فى الاتفاق، فيما لم يكن مندوب روسيا فى محادثات فيينا أقل تشاؤما.

وأشار المندوب الروسى إلى أن المفاوضات ستُستأنف عندما تصبح الأطراف مستعدة للمرحلة النهائية، مؤكدا أن ذلك لم يتحقق بعد.