إغلاق جزئى فى العاصمة تونس بعد حصيلة وفيات قياسية

جدة - نرمين السيد - وحظرت الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو فى ولايات العاصمة الأربع تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس، وولايتى سوسة والمنستير الساحليتين، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وتم أيضا تمديد ساعات حظر التجول لتصير من الساعة 20:00 لغاية 05:00 بينما حُصر نشاط المقاهى والمطاعم فى الشرفات والاستهلاك الخارجى، وفق ما جاء فى بيان مشترك لولاة ولايات العاصمة نشر مساء الأربعاء.

وتضاف هذه القرارات إلى تدابير الإغلاق الشامل الذى اتخذ فى 20 يونيو وشمل أربع ولايات داخل البلاد متضررة بشدة من تفشى الوباء، هى باجة وسليانة شمال غربى البلاد، وزغوان شمال، والقيروان وسط تونس.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة فى بيان، فقد سجلت تونس حصيلة ضحايا قياسية فى 29 يونيو بلغت 116 وفاة و59.21 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى 14.959 وفاة و420.103 إصابات منذ مارس 2020. ويوجد حاليا 584 مريضا فى الإنعاش.

وتلقى 1,8 مليون تونسى فقط من بين نحو 12 مليون ساكن، لقاح كورونا، بينهم 594 ألفا تلقوا جرعتين، ويعود ذلك أساسا إلى نقص الإمدادات.