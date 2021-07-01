أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 163 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 163 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو 16 والمنظر والمدينة.

وأضاف بان الخروقات شملت أيضا تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16.

وأشار المصدر إلى انه تم رصد 16 خرقًا بقصف مدفعي و126 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.