متى موعد عيد الأضحى بالكويت والإجازات الرسمية وفق تقويم عام 2021

هناك العديد من عمليات والتساؤلات حول متى موعد عيد الأضحى بدولة الكويت العربية، لذلك ننشر لكم موعد الإجازات الرسمية في عيد الأضحى المبارك بدولة الكويت، حسب تقويم الإجازات والعطلات الرسمية بدولة الكويت في عام 2021. حيث يتبقى من الزمن أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2021. وهناك العديد من الموظفين والعاملين على حد سواء من المواطنين الكويتيين أو المقيمين في دولة الكويت من أجل العمل. يرغبون في معرفة موعد عيد الأضحى. ومعرفة الأيام التي سوف تكون أيام عمل، والأيام التي ستكون إجازة رسمية في العيد.

تقويم العطلات والإجازات الرسمية في الكويت عام 2021

التاريخ اليوم والإجازات والعطلات الرسمية 2021 في الكويت أول يناير لعام 2021 يوم الجمعة، إجازة رأس السنة الميلادية. يوم 25 من فبراير 2021 يوم الخميس إجازة اليوم الوطني في دولة الكويت. يوم 26 من فبراير 2021 يوم الجمعة، إجازة اليوم التحريري بدولة الكويت. يوم 11 مارس 2021 يوم الخميس، يوم ليلة الإسراء والمعراج يوم 13 مايو 2021 يوم الخميس الموافق أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك يوم 14مايو 2021 يوم الجمعة الموافق ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك يوم 15 مايو 2021 يوم السبت الموافق ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك يوم 20 يوليو 2021 يوم الثلاثاء الموافق أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

يوم 21 يوليو 2021 يوم الأربعاء الموافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 9 أغسطس 2021 يوم الاثنين الموافق إجازة ليلة رأس السنة الهجرية يوم 19 أكتوبر 2021 يوم الثلاثاء الموافق إجازة يوم المولد النبوي الشريف

موعد إجازة عيد الأضحى بالكويت 2021

وللإجابة على التساؤلات حول موعد إجازات عيد الأضحى المبارك، يمكنكم معرفة واستنتاج مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك وفق تقويم الإجازات والعطلات الرسمية في دولة الكويت العربية للعام الميلادي 2021 في الجداول السابقة، وهو:

إجازة أول يوم في عيد الأضحى المبارك تكون يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذو الحجة 1442 الموافق اليوم ال 20 من شهر يوليو للعام 2021.

عطلة ثاني يوم في عيد الأضحى المبارك تكون يوم الأربعاء 11 من شهر ذي الحجة 1442 الموافق يوم 21 من شهر يوليو للعام 2021 م.