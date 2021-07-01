السودان يرد على خطاب إثيوبيا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة: طمس للحقائق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أصدر المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة من الجانب السودانى، عمر الفاروق سيد كامل، بياناً صحافياً، اليوم الخميس، تعليقاً على خطاب وزير الخارجية الإثيوبى إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو 2021.

وقال كامل فى بيانه: إن الخطاب المشار إليه لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها فى الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن فى تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقى للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقى، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقى.

وأضاف "بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبى أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعى كعضو فى الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبى وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادى لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانونى ملزم، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمى والدولى".

وتابع رئيس المفاوضين السودانيين "ادعاء الجانب الإثيوبى أن دولتى المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل فى طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هى التى سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه".

وأوضح "فى تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبى لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقى الذى التأم إسفيرياً فى الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية. حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أى مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادى لها وحدها بشكل حصرى، الأمر الذى يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولى والممارسة الدولية الراسخة فى إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية فى تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".

وأشار إلى أن "السودان يؤكد" أن موقفه الثابت والواضح، فى موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولى، إضافة إلى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث فى مارس 2015 بالخرطوم".

ويرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبى، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثانى للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه.

وأكد السودان أن البلدان الثلاثة فى حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، قبل تنفيذ الملء الثانى للسد، والذى سيحدث أضراراً كبيرة على السودان، ويشكِّل تهديداً مباشراً لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث فى اٍعلان المبادئ.

ولفت إلى "انطلاقاً من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، يُراعى مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، فى جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، فى العام 2011، بما فى ذلك مشاركته فى استضافة العديد من هذه الجولات ومبادراته الحثيثة التى تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم فى مارس 2015".

وجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، ويدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقى بما يمكّن وصول الأطراف إلى اتفاق قانونى ملزم فى إطار زمنى محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين فى عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء، وكان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا جنوب إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقى، وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصرى والإثيوبى.

كما جدد السودان موقفه المرحّب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبى بين الأطراف الثلاثة، بما يفضى إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية وملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.