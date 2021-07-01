الاتحاد الأوروبى يوسع قائمة الدول التى سيرفع عنها قيود السفر المتبادل

جدة - نرمين السيد - أضاف المجلس الأوروبى، اليوم الخميس، 10 دول أخرى إلى قائمة البلدان التى سترفع عنها قيود السفر المتبادل اعتبارا من اليوم 1 يوليو، بناء على تطورات انتشار فيروس كورونا، التى تضم 25 دولة.





وجاء فى بيان صحفى اليوم، على الموقع الإلكترونى للمجلس الأوروبى، "عقب مراجعة التوصية بشأن الرفع التدريجى للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضرورى من وإلى الاتحاد الأوروبى، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان التى ينبغى رفع قيود السفر غير الضرورية"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف البيان، "اعتبارًا من 1 يوليو 2021، يجب على الدول الأعضاء رفع قيود السفر تدريجيا لمواطنى، ألبانيا، أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناى دار السلام، كندا، إسرائيل، اليابان، الأردن، لبنان، الجبل الأسود، نيوزيلاندا، قطر، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، رواندا، السعودية، صربيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة، كوسوفو، والصين، رهنا بالمعاملة بالمثل".

يذكر أن الاتحاد الأوروبى توصل فى 20 مايو، إلى قائمة الدول التى سيرفع عنها القيود المفروضة للسفر المتبادل مع دول ثالثة، وذلك بناء على حملات التطعيم الجارية وتطور انتشار فيروس كورونا. وحذر المجلس الأوروبى الدول الأوروبية من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث كل أسبوعين تبعا لتفشى الوباء فى تلك الدول.