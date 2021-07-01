زلزال أوروبا المقبل.. هل يصبح إيرلينغ هالاند خليفة لرونالدو؟

يفكر عشاق كرة القدم العالمية دائما في السؤال الأصعب، وهو من يخلف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حال اعتزاله؟، وسط تكهنات بشأن قدرة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، تحقيق المعادلة الصعبة في تاريخ كرة القدم.

و ارتبط اسم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، في كثير من الأحيان بالعديد من كبار أندية القارة الأوروبية التي تحلم بضم الموهبة المتفجرة في الدوري الألماني، و أبرزها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للموهوبة النرويجية، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، 130 مليون يورو، في المرتبة الثانية خلف الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، صاحب الترتيب الأول بقيمة بلغت 160 مليون يورو.

موهبة المستقبل

وكان الظهور الأول لهالاند، من خلال بوابة نادي برنيه النرويجي، لكن موهبة اللاعب برزت في مرحلة ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث شارك في 27 لقاء سجل خلالهم 29 هدفا، بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة.

تألق هالاند اللافت للأنظار مع ريد بول سالزبورغ جعله هدفا مشروعا لفريق بروسيا دورتموند الألماني في موسم "2019- 2020"، حيث انتقل النرويجي إلى الفريق الألماني وقتها في صفقة بلغت 20 مليون يورو.

وإجمالا، شارك هالاند صاحب الـ21 ربيعا مع بروسيا دورتموند في 168 مباراة بمختلف المسابقات، حيث سجل 124 هدفا، من بينهم 24 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

من يخلف رونالدو؟

ويرى العديد من المحللين الرياضيين أن النجم النرويجي سيكون قادرا على خلافة الأسطورة رونالدو في ملاعب كرة القدم، نظرا لقدراته التهديفية الهائلة ولياقته البدينة، فضلا عن سنه الصغير حيث لا يزال اللاعب في الحادية والعشرين من عمره.

ويعلق محلل كرة القدم العالمية، محمد الدمنتناوي، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، على أداء هالاند مع النادي الألماني.

وقال: "هالاند دون شك أحد أبرز المهاجمين في العالم خلال الموسمين الأخيرين. هو مهاجم صاعد بسرعة الصاروخ، يقدم مستويات خارقة للعادة مع أسود الفيستيفال، وقادر على تسجيل الأهداف من ربع فرصة".

ويكمل المحلل الرياضي: "مهاجم قوي ولياقتة البدنية عالية جدا، بالإضافة إلى صغر سنه. أعتقد أنه سيصبح من اللاعبين المتميزين أيضا لسنوات عديدة مقبلة، بفضل قدرته العالية على إحراز الأهداف".

ويردف: "أعتقد أنه في حال رحيل هالاند إلى ريال مدريد أو برشلونة، سيضيف كثيرا لعملاقي إسبانيا، و إلى تاريخة أيضا، لأنه من الطبيعي أن يتعاقد الناديين مع لاعبين (سوبر)، وهالاند لاعب مميز بالفعل".

و بشأن قدرة هالاند على خلافةرونالدو في الملاعب، يضيف المحلل الرياضي: "من الصعب أن نقول أن لاعبا بعينه سيصبح قادرا على تحطيم أرقام رونالدو، لأن كل عصر وكل زمن له مميزاته وأسلوبة الخاص بيه، مثلما تواجد سابقا مارادونا و رونالدينيو، أصبح ميسي ورونالدو، وسيكون في المستقبل مبابي وهالاند، لكن رونالدو يبقى رونالدو".

ويتم الدمنتناوي حديثه بالقول: "هالاند ومبابي سيحطمان أرقاما كثيرة للثنائي ميسي ورونالدو، و سنرى ثنائية قوية جدا بين النجمين، لكن ميسي يبقى ميسي ورونالدو سيبقى رونالدو، لن تكون هناك ثنائية مميزة كثنائية النجمين الأرجنتيني والبرتغالي، والتي دامت لأكثر من 10 سنوات".