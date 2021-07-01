موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 “الفصل الدراسي الأول”

لم يفصلنا سوى بضع ساعات قليلة من أجل الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة طلاب الصف السادس سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية حيث تتولى المواقع التعليمية الرسمية بالعراق مهمة الإعلان عن نتائج طلاب السادس الابتدائي وذلك من خلال كتابة كل من الاسم الرباعي، الرقم الامتحاني، وعلى حسب تصريحات الوزارة أن النتيجة سيتم رفعها عقب الانتهاء مباشرة من أعمال الكنترول المعروفة.

موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي سيتم رفعها عقب الانتهاء مباشرة من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات من أجل صدور نتائج الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي من العام الحالي 2021.

وقد أوشكت نتيجة منتصف العام على الاعتماد من قبل الوزارة والذي سيتم اعتبارها بمثابة الدرجة النهائية للصفوف الانتقالية كما وقد ناشد العديد من أولياء الأمور على اعتبار نتيجة الصف السادس من ضمن هذه المراحل كونها من المراحل الغير مصيرية في التعليم، ومن المفترض أن يتم ظهور النتائج في نهاية الأسبوع الجاري.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق على ضرورة أخذ كل طالب حقه في الدرجات في المواد الدراسية المقررة عليهم، على أن يتم إعداد كشوف بالمدارس التي تقع داخل نطاق المحافظة الواحدة ليتم إصدار النتيجة على التوالي وذلك على مدار شهر يوليو، حيث سيتم رفع النتيجة على موقع الوزارة بمجرد اعتمادها.

وقد حرصت الوزارة على إجراء الامتحانات في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الحكومة العراقية من قبل للحد من انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب لذا تم توفير جميع نتائج الصفوف التعليمية بشكل إلكتروني من خلال المواقع الرسمية لوزارة التعليم العراقية.