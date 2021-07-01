ظهور نتائج الفصل الثاني وأسماء أوائل الطلبة tharwa.education.gov.dz فضاء أولياء التلاميذ 2021

نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 في الجزائر، أعلنت وزارة التربية الوطنية ظهور نتائج الفصل الثاني لجميع المراحل التعليمية المختلفة لعام 2021، وأكدت الوزارة على أن النتائج متوفره الأن عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ، وذلك ضمن رؤية الجزائر لعام 2030 لتطبيق الأجراءات الخاصة بمواكبة العصر الحديث والقضاء على انتشار وباء كورونا.

أسماء أوائل الطلبة فى المرحلة المتوسطة بالجزئر لعام 2021

سنوضح لكم الأن أسماء أوائل الطلبة فى الجزائر لعام 2021 وهم:

نغم أمين عبدالله السالم. محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ. اسراء نبيل فاضل كائف. رنا خالد مصطفى عامر. مها شكري عبدالرزاق. حلا ايهاب محمد ضياء. ملك هاني محمد السيد. محمد ممدوح محمد على. سلمى ايمن عصمت عباس. فرح محمد فتحي عطيه. شهد شريف على محمد. محمود محمد محمود امان. محمد نزيه احمد شعلان.

منصة فضاء اولياء التلاميذ

تعتبر منصة فضاء أولياء التلاميذ من أهم وأشهر المواقع التعليمية فى الجزائر، أصبح الأعتماد عليها اليوم كبير فى اتمام العملية التعليمية عن بعد واتباع خطة التعليم الرقمي، فالموقع له مميزات عديدة سنوضحها لكم.

الموقع يسهل استخدامه من الطلاب وأولياء الامور والمعلمين.

يمثل حلقة الوصل بين الطالب والمعلم.

امكانية استخراج كشف نقاط الطالب عبر الموقع دون الحاجة للذهاب للمدرسة.

الموقع يستخدم خطة التعليم عن بعد والتعليم الرقمي.

يوفر الموقع أمكانية لأولياء الأمور لمتابعة الوضع الدراسي لأبنائهم بشكل مستمر.

أهم ما تميز به فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dzكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب فى المرحلة الثانوية 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية طريقة الاستعلام عن كشف نقاط الطلاب فى الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على نتائج الطلاب.

استكمال البيانات المطلوبة أمامك.

الضغط على الاستعلام، وستظهر أمامك النتيجة فوراً.

الجدير بالذكر هنا أن نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة تم ظهورها بالفعل على الموقع، وفى انتظار أعلان نتائج المرحلة الثانوية فى القريب العاجل، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بالنتائج والتي نسعد بها دائماً، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.