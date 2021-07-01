نتائج البكالوريا سوريا 2021 عبر وزارة التربية moed.gov.sy رابط نتيجة الباك بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج البكالوريا سوريا 2021 وزارة التربية moed.gov.sy، حالة من التوتر والقلق يعيشها طلاب وطالبات الباك بسوريا منذ أن تم الانتهاء من امتحانات الدورة الأولى للبكالوريا سوريا جميع المدن، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها سوريا من عدم استقرار أوضاع الأمن وانتشار فيروس كورونا المستجد، ولهذا نتابع مع كل طلابنا في الثانوية العامة أخبار صدور نتائج البكالوريا سوريا 2021 بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية لحظه بلحظه من خلال هذا التقرير، كما سنوضح لأبنائنا الطلاب خطوات استخراج نتائج البكالوريا في سوريا عبر بوابة النتائج الامتحانية.

اقترب موعد إعلان نتائج البكالوريا بسوريا الدورة الأولى لجميع المدن في دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والحسكة والرقة وطرطوس وإدلب وجميع المدن، حيث تم الانتهاء من تصحيح نتائج الباك السورية لأغلب المواد، حيث أعلنت الصفحة الرسمية التابعة إلي وزارة التربية السورية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه سيتم إعلان نتائج البكالوريا سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب خلال مطلع شهر تموز المقبل، مشيرة إلى أنه تم إيقاف تصحيح نتائج الصف التاسع لتركيز أعمال التصحيح على نتائج الباك الدورة الأولى لسرعه إعلان النتائج وبعدها سيتم استكمال التصحيح في نتيجة الصف التاسع، ومن المقرر أن يتم البدء في امتحانات الدورة الثانية للثانوية السورية خلال الشهر ذاته في جميع المدن، وتشير التوقعات إلي ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة بسوريا للاقسام العلمي والأدبي والشرعي والنسوي، طبقا لما صرحت به مصادر بوزارة التربية بأن مؤشرات التصحيح جاءت مرتفعه في جميع المواد.

نعرض إليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا الدورة الأولى 2021 بالاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية: