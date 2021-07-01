“قسط مشترياتك بسعر الكاش” تقسيط جوالات من جرير الراجحي شروط ميسره على التقسيط

تقسيط جوالات من الراجحي جرير، سوف نتعرف اليوم مع زوار موقعنا “ثقفني” الكرام كيفية شراء جوال من متجر جرير من خلال بنك الراجحي، حيث يقدم بنك الراجحي بالتعاون مع مكتبة جرير للعملاء خدمة تقسيط الجوالات بسعر الكاش، بالإضافة إلى مزايا متعددة يقدمها بنك الراجحي عند شراء أجهزة الجوال جميع الماركات سامسونج وهواوي وآيفون وأيضا أجهزة اللابتوب، كل هذا يوفر على العميل عناء دفع ثمن الجهاز دفعة واحدة ويعطيه الفرصة فى الحصول على الهاتف المطلوب بأحدث المميزات ليواكب التطور التكنولوجي والمنافسة التي تشهدها شركات صناعة الهواتف المحمولة حول العالم، للمزيد من التفاصيل نقدم لكم هذا المقال.

كيفية تقسيط جوال آيفون 12 من جرير الراجحي

تعد شركة جرير هي إحدى أكبر شركات التجارة في مجال الجوالات والأجهزة داخل المملكة العربية السعودية ويتوفر على متاجر جرير السعودية الكثير من الخصومات والعروض المتميزة في حالة الشراء بالتقسيط.

هذا ويعد بنك الراجحي واحد من أكبر البنوك وأفضلها في المملكة والذي يملك رأس مال 25 مليار ريال سعودي، ويعمل البنك دائما على تقديم المميزات لجذب العملاء سواء فيما يتعلق بالتمويل أو الحصول على قروض وفق قواعد الشرع الإسلامي، ويوفر أيضا الحصول على جوال بالتقسيط بسعر الكاش بدون تعقيدات في الشروط.

شروط الحصول على جوال بالتقسيط من جرير والراجحي

وضع بنك الراجحي عدة شروط مبسطة يجب الإلتزام بها من قبل العميل للحصول على تقسيط جوال من بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي:

●اولا يجب أن يكون العميل صاحب حساب في بنك الراجحي يحصل على خدمات التقسيط وأن يمتلك بطاقة المرابحة الراجحي.

●ثانيا لا يقل سعر الهاتف الذي يشتريه العميل بالتقسيط عن ألف ريال سعودي.

●ثالثا الحد الأقصى للتقسيط كما وضعه البنك ينقسم إلى أربع خطط ،البنك يمتلك حق رفض طلب التقسيط بدون إبداء أي أسباب لذلك.

●رابعا يشترط أن يقوم العميل بكشف على حسابه قبل إنتهاء الشهر الميلادي.

●خامسا يطبق خصم 10% على الهواتف الذكية من مكتبة جرير والكاميرات والتليفونات الذكية بحد أقصى 100 ريال سعودي للعميل وذلك باستثناء أجهزة الآيفون.