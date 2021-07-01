خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو ومعرفة مدى الاستحقاق

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو 2021 هو ما يبحث عنه كافة المسجلين في برنامج حساب المواطن، وهو أحد برامج الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، خاصةً مع اقتراب الموعد المستحق لصرف دعم حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو 2021 القادم، وقد أتاحت الجهات المعنية بصرف دعم حساب المواطن إمكانية معرفة الاستحقاق من عدمه عبر حاسبة البرنامج الكترونيا ليتمكن المستحقين من الاستعلام عن حساب المواطن ومعرفة مدى الاستحقاق، نتابع معكم للكشف عن تفاصيل خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 44 ومعرفة مدى الاستحقاق.

خطوات معرفة مدى الاستحقاق من عدمه عبر حاسبة حساب المواطن

حتى تتمكن من التعرف على الاستحقاقية من برنامج دعم حساب المواطن الحكومي، يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

لتجد أمامك بعض البيانات عليك بملئها بعناية، وتتمثل في الرد على بعض الأسئلة.

اضغط على أيقونة نعم أو لا للرد على سؤال هل أنت مسجل في برنامج حساب المواطن.

اضغط على العلامة أمام حالتك ما إن كنت مستقل أو رب أسرة.

يتم ادخال عدد التابعين لك في عمر الثمانية عشر سنة فيما أكثر.

أدخل عدد التابعين لك في عمر أقل من 18 عامًا.

ثم أكتب إجمالي دخل الأسرة.

انقر في النهاية على أيقونة احسب ليظهر لك مبلغ الدعم التقديري وحجم الأسرة وحد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الدعم.

من هو رب الأسرة ؟

رب الأسرة لم يتم اقتصاره على الذكر فقط، وإنما الذكر والأنثى على حد سواء من الزوج أو الزوجة للأجنبي الغير المواطن، والأم الغير متزوجة، والأب الغير متزوج، والزوج الفاقد للأهلية.

من هو الفرد المستقل ؟

الفرد المستقل هو ذلك الفرد البالغ من العمر 18 عامًا فيما اكثر، وليس لديه أي تابعين، ويقيم في مسكن مستقل منفصل، كما أنه لديه نفقة خاصة به فقط.

الفئات المستحقة من دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن الفئات المستحقة من الدعم الحكومي حساب المواطن، وتلك الفئات تنقسم إلى شرائح، تتمثل فيما يلي:

1 – الشريحة الأولى: الدخل الشهري بين صفر و 8699 ريال سعودي.

2 – الشريحة الثانية: الدخل الشهري يتراوح بين 8700 و 11999 ريال سعودي.

3 – الشريحة الثالثة: الدخل الشهري يتراوح بين 1200 و 15299 ريال سعودي.

4 – الشريحة الرابعة: الدخل الشهري يتراوح بين 15300 و 20159 ريال سعودي.

5 – من يزيد دخلهم عن 20160 ريال سعودي لا يحق لهم التقدم لبرنامج حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 44

للاستعلام عن حساب المواطن ونزول قيمة الدعم في الحسابات البنكية، يتم اتباع ما يلي من خطوات:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعروفة باسم وزارة العمل سابقًا.

اضغط على رابط حساب المواطن عبر أيقونة حساب المواطن المتاحة على الموقع والتي تجدها في تبويب برامج الوزارة.

ثم أكتب رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

أكتب رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في الخانة المخصصة للرمز.

انقر في النهاية على أيقونة استعلام.

موعد صرف حساب المواطن 44

يتم صرف قيمة دعم حساب المواطن 44 للدفعة الجديدة الرابعة والأربعون عن شهر يوليو 2021 في يوم الأحد الموافق 11 من يوليو 2021، وياتي هذا الموعد مخالفًا لموعد الصرف المعروف في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، نتيجة مقابلة يوم 10 يوليو ليوم السبت، والذي يعد أجازة أسبوعية بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي يتم تأخير موعد الصرف ليوم واحد فقط ليكون في يوم الأحد 11-7-2021 الموافق هجريًا 1 من ذي الحجة 1442.