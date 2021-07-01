استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن 2021 الدفعة 44 وشروط استحقاق الدعم

حساب المواطن من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع بداية تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث هدفت الدولة من خلال البرنامج إلى تقديم الدعم للمستحقين، بهدف حمايتهم من الآثار المباشرة والغير مباشرة لقرارات الإصلاح، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار العديد من المنتجات والخدمات، كما وتحاول الدولة من خلال البرنامج، تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين جميع الفئات بالدولة، ويوفر برنامج حساب المواطن للمستفيدين من المسجلين، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات المطروحة من خلال البرنامج عبر منصته الإلكترونية، التي تم إطلاقها، ومن أبرز الخدمات المقدمة، خدمة استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن 2021، والتي يمكن من خلالها تقديم الاعتراض في حالة ظهور النتيجة بعدم أهلية المستفيد.

استعلام نتائج الأهلية حساب المواطن 2021

يقوم برنامج حساب المواطن من خلال منصته الرسمية، بإعلان نتيجة الأهلية لجميع المستفيدين من المسجلين بالبرنامج، بحيث يمكن للمستفيد الدخول على منصة البرنامج ومعرفة نتيجة الأهلية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة برنامج حساب المواطن الإلكترونية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للدخول على حساب المستفيد من اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول.

قم بالدخول على الاستعلام عن الأهلية من القائمة الرئيسية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة واضغط على الاستعلام.

انتظر حتى تقوم المنصة بفتح نافذة جديدة يتم من خلالها عرض جميع بيانات الأهلية المطلوبة.

شروط الأهلية في حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم لفئة كبيرة من المواطنين بالمملكة، كما يقوم البرنامج بتحديد الفئة المستحقة وقبول طلبات التسجيل المقدمة، بناء على مجموعة من الشروط والضوابط التي يتم من خلالها، تحديد المستفيدين، ومن بين الشروط المعلن عنها من البرنامج الآتي: