الأميران ويليام وهاري يزيحان الستار عن تمثال لأمهما الأميرة ديانا



أزاح دوق كامبريدج الأمير وليام، ودوق ساسكس الأمير هاري الستار عن تمثال غربي لندن لأمهما الأميرة ديانا الراحلة أميرة ويلز، في يوم كان سيصبح عيد ميلادها الستين.

ونصب التمثال الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين عام 2017، في حديقة سانكن غاردن التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة دوق إدنبرة الأمير فيليب، الزوج الراحل للملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياة أمهما وإرثها".

ووصل هاري الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث الخميس.

وقام الأمير يوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى حفل توزيع جوائز جمعية "ويل تشايلد" الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى الأميرين حضر مراسم إزاحة الستار أفراد من عائلة ديانا وأعضاء اللجنة التي أشرفت على إنشاء التمثال وإعادة تصميم حديقة القصر.

ولم يحضر الأمير تشارلز زوج الأميرة ديانا، مراسم افتتاح التمثال، بينما كان عدد الحاضرين بشكل عام محدودا نظرا للقيود العامة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

واختير لنحت التمثال النحات المعروف، إيان رانك برودلي، الذي يتمتع بسجل حافل في إنشاء تماثيل للعائلة المالكة، والذي كان أيضا من بين الضيوف.

وقال قصر كنزنغتون إن حديقة (سانكن غاردن) كانت "أحد المواقع المفضلة للأميرة" عندما كانت تعيش في القصر.

وزرعت أكثر من 4 آلاف زهرة في إطار إعادة تصميم الحديقة، التي استغرقت 1000 ساعة عمل لإكمالها.

وستفتح الحديقة الموجودة داخل متنزه هايد بارك الشهير في لندن للجمهور مجانا اعتبارا من يوم الجمعة.

ولقيت الأميرة ديانا مصرعها في حادث سيارة في أغسطس 1997، عندما كان الأمير وليام والأمير هاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما فقط.