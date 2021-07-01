مقتل 10 أشخاص في هجوم شرق الكونغو

لقي عشرة أشخاص مصرعهم في حي روانجوما جنوب شرق بيني بإقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الجيش الكونغولي اليوم الخميس إن الجريمة جاءت نتيجة هجوم شنته قوات الحلفاء الديمقراطية، وهي جماعة مسلحة تقول الاستخبارية الأمريكية، إنها تابعة لتنظيم داعش، وفقا لموقع (إفريقا نيوز) الجنوب إفريقي.

وعلق كيزيتو بن هانج، ممثل المجتمع المدني من (بيني) على الحادث، قائلا "خلال عمليتهم، قتلت القوات الديمقراطية المتحالفة أكثر من عشرة أشخاص، وأحرقت منازل ، وألحقت أضرارًا أخرى ، ونحن كمجتمع مدني نأسف لها.

وتقوم "القوات الديمقراطية" باستهداف (بيني) والمناطق المحيطة بها - منذ عام 2013 - كما أنها يقف وراء سلسلة من المذابح أودت بحياة 6000 شخص على الأقل.

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