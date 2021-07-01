موسكو: واشنطن وحلفاؤها يحولون البحر الأسود إلى منطقة مواجهة

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا فى إفادة صحفية اليوم الخميس "إن منطقة البحر الأسود فى الواقع يتم تحويلها باستمرار من قبل واشنطن وحلفائها من منطقة للتعاون، إلى منطقة مواجهة. ويتم ذلك عن عمد".

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "ليس هناك شك فى أن هذه المناورات لها إيحاءات واضحة معادية لروسيا".

وانطلقت يوم الاثنين الماضى مناورات "سى بريز 2021" لحلف الناتو فى الجزء الشمال الغربى من البحر الأسود، هذه المناورات التى توصف بأنها الأكبر من نوعها فى المنطقة منذ عام 1997 يشارك فيها 5 آلاف جندى و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز من 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.

وتوصف هذه المناورات التى تجرى فى الفترة من 28 يونيو إلى 10 يوليو الحالى، بأنها حدث هام لحلف الناتو على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء فى الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب بينها دول عربية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات ووسائط أسطول البحر الأسود "تقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات المطلوبة لمراقبة سير هذه المناورات.