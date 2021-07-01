دخول دعم ريف السعودي بالمملكة 1442

دعم ريف تحرص المملكة العربية السعودية على حل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في جميع القطاعات، سواءً الصناعية أو التجارية، أو الزراعية، ومن ذلك تضامنها مع المزارع السعودي في حل جميع مشاكل الري، والصيد، حيث قامت وزارة البيئة والمياه الزراعية بإطلاق أحد الخدمات الإلكترونية الجديدة، والتي تساعد المزارع على حل جميع المشاكل التي تواجهها، من خلال تسجيل جميع البيانات الخاصة به حتى يتمكنوا من تنمية الأنشطة الزراعية و التحسين من كفاءة ومستوى الزراعة.

برنامج دعم الريف في السعودية: إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع

قامت وزارة التنمية ومياه الري بإطلاق التطبيق ليشمل عدد من القطاعات الفرعية داخل المملكة، والتي يجمعها قطاع زراعي كامل، والذي يهدف إلى عدة أمور منها:

تجديد آلات تنظيف البن بجميع أنواعه.

تطوير مناحل العسل التي يتم فيها تربية النحل، و تحديث الأدوات الحاصدة له.

الاهتمام بجميع المشاكل الزراعية، ومشاكل الماكينات.

تدريب أبناء الصيادين الراغبين في ممارسة الصيد، وغيرهم من غير أبناء الصيادين العاملين في المزارع السمكية.

تطوير القطاعات العاملة على تربية صغار الماشية، وبذلك تتمكن المملكة من جمع عدد كبير من المواشي في أقل وقت ممكن.

أن يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون من أصحاب المهن الوارد ذكرها في القرار، بالإضافة إلى كونه أحد ساكني المناطق الإدارية.

أن يكون المتقدم غير عامل في القطاع الخاص أو العام في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص قد تجاوز سن الواحد والعشرين سنة.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي مسجل بإسمه.

يجب أن يستكمل المواطن جميع البيانات الخاصة به ثم يرفعها على منصة الوزارة الخاصة بالمنحة.

شروط القبول في برنامج دعم الريف في السعودية