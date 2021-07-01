مقتل 258 عنصرا من حركة طالبان فى أفغانستان خلال 24 ساعة

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، تم صد هجوم لحركة طالبان فى مديرية جوليان التابعة لولاية هرات، فى ظل تواصل عمليات التعبئة الشعبية فى ولاية بكتيا.
وكان مسؤولون عسكريون كشفوا أن الولايات المتحدة ستكمل انسحاب قواتها من أفغانستان فى غضون أيام لإنهاء أطول حرب أمريكية، رغم تحذير المسؤولين العسكريين الأميركيين من أن البلاد قد تنزلق إلى أتون حرب أهلية.
كما لفتوا إلى إبقاء حوالى 1000 جندى أمريكى لحماية بعض المقرات.
كما حذر القائد العسكرى الأمريكى الجنرال سكوت ميللر، من أن الأمن فى جميع أنحاء البلاد يتدهور قبل أسابيع فقط من انسحاب القوات الأمريكية الأخيرة.
وأضاف فى إحاطة إعلامية نادرة، الثلاثاء الماضى، أن المكاسب الأخيرة التى حققتها حركة طالبان مقلقة للغاية، خصوصاً أنها حصلت فى وقت سريع.
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