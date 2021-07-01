أخبار اليمن : مشاهد نوعية لعملية استهداف معسكر تدريبي للمرتزقة بالوديعة

مشاهد نوعية لعملية استهداف معسكر تدريبي للمرتزقة بالوديعةوزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد للعملية العسكرية النوعية التي استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لقوى العدوان في منطقة الوديعة بعدد من الطائرات المسيرة، ابتداء من مراحل الرصد والإطلاق والوصول، وذلك لأول مرة.

ووثقت المشاهد لحظات إطلاق الطائرات المسيرة قاصف 2 K البالغ عددها 10، وتحليقها في السماء ولحظة وصول إحدى الطائرات إلى المعسكر ولحظة انفجار طائرة أخرى فوق الهدف المحدد.

وأظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي، مركز القيادة ومواقع التدريب وأماكن توزيع المرتزقة داخل المعسكر.

وتضمنت جانب من التصوير الذي حصل عليه الإعلام الحربي من داخل المعسكر وحالة الهلع والهروب لقوى العدوان ومرتزقته.

وأسفرت هذه العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان بينهم قيادات، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين.

