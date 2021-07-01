مفاجأة تطبيق واتساب WhatsApp لمستخدميه ميزة جديدة وضع إخفاء رسائل المستخدم

قامت منصة تطبيق واتساب WhatsApp اشهر منصة في العالم بأكمله في نطاق التواصل الاجتماعي، بالتصريح عن وضع الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط وهي ميزة جديدة وضع إخفاء رسائل المستخدم، والتي ينتظرها العديد من المستخدمين منذ فترة طويلة، حيث تظهر هذه الميزة بخلاف رسائل سناب شات المختفية. وكما تم توضيح تفاصيل الخاصية في موقع indiatimes، أن هذه الميزة تقوم بالسماح العرض مرة واحد view Once، ويتم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع آخرين على تطبيق واتساب، يتم مشاهدتها مرة واحدة فقط.

كما تعلمنا أن موقع WABetaInfo هو الموقع المتخصص في رصد مزايا واتس اب التجريبية، حيث يتم جلب ميزة “العرض لمرة واحدة واخفاء الرسائل”، وهى خاصية جديدة لرسائل الوسائط على تطبيق واتساب، مشابهة لوظيفة الرئيسية لتطبيق سناب شات الرسائل المخفية، فعند إرسال رسالة إلى أي شخص، فإنها ستختفي من المحادثة مباشرة عندما يراها المستلم وقد رصدت ميزة الوسائط المختفية، في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظام التشغيل أندرويد، والذي يحمل الإصدار رقم 2.21.14.3.

ميزة جديدة وضع إخفاء رسائل تطبيق واتساب

يتعين على مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على هواتف أندرويد معرفة كيفية استخدام ميزة واتس اب الجديدة ميزة عرض الرسالة لمرة واحدة، لإرسال صور أو مقاطع فيديو مختفية،يجب أولا تحديد الوسائط والضغط على الرمز الذي يبدو كمؤقت، بجوار علامة التبويب إضافة تسمية توضيحية. وبعد ذلك، يمكن للمرسل اختيار إضافة تسمية توضيحية وإرسال الملف مباشرةً عبر الدردشة المتاحة، وبمجرد مشاهدة المستخدم الأخر، يتم إخطار مرسلها بأن المستلم يفتح الصورة ويقوم تطبيق واتس آب بإتاحة، ثلاثة مستويات لفحص حالة رسالة الوسائط المختفية وهي

مرسلة : في حالة إرسال رسالة الوسائط ولم يشاهدها المستلم بعد.

مشاهدة : ستظهر هذه الحالة مع إشعارا يخبر المرسل أن الطرف الآخر شاهد الرسالة.

فتح: بمجرد فتح الصورة أو مقطع الفيديو الذي تم تعيينه كرسالة وسائط مختفية، سيري المستخدم عداد قبل اختفاء الرسالة والتي ستختفي نهائيا بمجرد إغلاق نافذة الدردشة.

عيوب ميزة تطبيق واتساب الجديدة

عيوب ميزة رسائل الوسائط المختفية تطبيق واتساب، مثل ميزة الاختفاء الذاتي السابقة لتطبيق واتس آب، فإذا قام المستلم بالتقاط لقطة شاشة للصورة لن يعلم تطبيق الدردشة المملوك لشركة فيسبوك مرسلها في هذه الحالة، وكما لا يحتوي النظام الأساسي للتطبيق وظيفة لمنع التقاط لقطات شاشة، عكس ميزات الخصوصية التي يضيفها سناب شات لمستخدمي التطبيق.