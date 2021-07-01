شروط تقديم فني رعاية مرضى ورابط التسجيل

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية في المملكة العربية السعودية إمكانية تقديم فني رعاية مرضى ولكن أشارت إلى أن هناك العديد من الشروط اللازم توافرها من أجل قبول طلب التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى لافتةً إلى أن موعد التقديم سيكون خلال الشهر الجاري.

تقديم فني رعاية مرضى

برنامج فني رعاية مرضى واحد من أهم البرامج الفعالة والتي تهدف إلى تكوين كوادر بشرية قادرة على العمل في العديد من التخصصات الصحية، من بينها مجال التعقيم، والانضمام إلى العديد من الوظائف الصحية التابعة إلى وزارة الصحة.

ومن خلال حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر، قد تم الإعلان عن استقبال طلبات تقديم فني رعاية مرضى والذي يبدأ من 4-7-2021، وينتهي في 8-7-2021، وذلك للجنسين من المتقدمين، حيث أن البرنامج يستقبل الذكور والإناث وفق ما آلت إليه نصوص الاتفاقية التي جمعت ما بين الجهتين.

شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى

ودعت وزارة الموارد البشرية المتوافر بهم شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى إلى التسجيل في الأوقات المُعلن عنها للتقديم، وقد تمثلت الشروط الخاصة بالقبول في التالي:

لا بد أن يكون المتقدم للانضمام إلى برنامج فني رعاية مرضى سعودي الجنسية.

ألا يكون لديه وظيفة في أحد المؤسسات الحكومية أو الهيئات العامة.

يتعين أن يكون لديه شهادة تعليمية في أحد التخصصات المعنية برعاية المرضى، من بينها الكيمياء العضوية والفيزياء.

أن يكون حاصلًا على شهادة تعليمية بكالوريوس فما أعلى، ومن الضروري أن يجتاز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة في المملكة من بينها اختبار التويفل أو اختبار الآيلتس.

رابط التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى

يمكن التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى الموارد البشرية عن طريق:

في حالة الموافقة على طلبك ستحصل على العديد من المميزات، من بينها قيمة دعم المواصلات التي لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى رواتب ومكافآت شهرية.