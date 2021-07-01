7 وفيات و518 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الأربعاء، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9750 حالة والإصابات إلى 751404 حالة. وبلغت النسبة الإيجابية 2.33% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا والتي بلغ عددها 22221 فحصا مخبريا. وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: العاصمة 274 حالة، الزرقاء 117 حالة، إربد 49 حالة، الطفيلة 14 حالة، الكرك 12 حالة، مادبا 10 حالة، جرش 9 حالات، الرمثا 6 حالات، العقبة 6 حالات، المفرق 4 حالات، معان 3 حالات، عجلون 2 حالات.

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