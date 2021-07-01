نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهادة كورونا الرقمية للسفر إلي دول الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التطورات السريعة التي يمر بها العالم في شأن جائحة كورونا التي تعصف بالعالم كله ، ومع الحاجة الملحة لعودة الطيران المدني وحركة انتقال الركاب وسفر كثر من زوار المعالم السياحية إلي قارة أوروبا مع مطلع فصل الصيف ، اعتمدت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي نظام جديد في تسجيل أهلية المسافرين الطبية والتلقيح بغرض الدخول إلي أراضيهم عبر الموانئ الجوية عن طريق شهادة كورونا الرقمية للسفر إلي دول الاتحاد الأوروبي ، وهي الشهادة التي سنعرض عنها كافة المعلومات المتاحة من خلال مقالنا لتتعرف علي هيئة الشهادة وشروط الحصول عليها وتكلفة الحصول عليها وطريقة إصدارها والقيود المصاحبة لها من خلال الفقرات التالية ، ويمكنكم التعرف علي اشتراطات بعض الدول الخليجية مثل الإجراءات الاحترازية في السعودية في ظل كورونا.

شهادة كورونا الرقمية للسفر إلي دول الاتحاد الأوروبي

تلك الشهادة التي توفر لحاملها قدر كبير من الحرية في التنقل بين وداخل دول الاتحاد الأوروبي ، أصبحت محل بحث الكثير من المسافرين لتلك الدول بهدف التجارة والسياحة وقضاء العطلات وغيرها من الأهداف وقد جري إصدارها بخطوات كالآتي :

يتم إصدار خطة الشهادة رسميا في شهر يوليو المقبل من قبل البرلمان الأوروبي.

تسعي عدد 9 دول أوروبية بشكل مبدأي لتحقيق مشروع الشهادة.

أعلن عنها مفوض السوق الداخلية الأوروبية بأنها ستكون بوابة انفتاح الاتحاد مرة أخري هذا الصيف.

توفر التنقل داخل وبين وإلي دول الاتحاد الأوروبي وتقع ضمن اشتراطات السفر المستقبلية.

شروط الحصول علي الشهادة

وفق الإجراءات لاحترازية المعلنة علي الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للسفر إلي دول الاتحاد أو التنقل بينها أو داخلها سيتعين عليك اتباع بعض الإجراءات والتي توفرها الشهادة كالآتي :

تلبي شروط الدول الداخلية من اختبارات وفحوص.

توفر بيانات تلقيح حاملها ومواعيد تطعيمه.

توفر سجل بيانات الإصابة السابقة أو سلبية المسحات.

تعطي كافة الصلاحيات بين كل دول الاتحاد الأوروبي.

تغطي صلاحياتها بعض الدول خارج الاتحاد مثل النرويج وآيسلندا وليختنشتاين وسويرا.

تعرف لدي الاتحاد باسم تصريح المناعة أو الصحة ورسمياً باسم الشهادة الرقمية لكوفيد 19.

الشهادة ورقية ورقمية وتحتوي علي كيو آر كود يمكن مسحه ضوئيا في أي جهة.

تصدر الشهادة بلغتين الأول لغة بلد الصدور والثانية الإنجليزية وهي ذات تصميم ثابت بكل الدول.

يبدأ العمل بالشهادة في يوليو المقبل مع صحية شهر ونصف للدول الأعضاء.

ومؤخراً عكفت الكثير من الدول علي اعتماد نظام إلكتروني مثل تطبيق توكلنا بالمملكة العربية السعودية للتعايش مع وضع كورونا.