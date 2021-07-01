إندونيسيا تفرض إجراءات إحترازية طارئة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أن حكومته ستتخذ إجراءات تقيدية طارئة، حتى الـ20 من يوليو الجارى، فى سبيل احتواء القفزة الاسثنائية فى حالات الإصاية بفيروس "كورونا" التى أنهكت النظام الطبى للبلاد .





وأعرب ويدودو، فى تصريحات له أوردتها صحيفة "جاكرتا بوست" عبر موقعها الإلكترونى، عن يقينه بتجاوز بلاده لتلك الأزمة وعودة الحياة الطبيعية للمواطنين فى أسرع وقت ممكن فى حال أظهروا التعاون المنشود فى تنفيذ الإجراءات التقيدية اللازمة لمكافحة الوباء. وتهدف الإجراءات الاحترازية الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ بدءا من السبت المقبل إلى خفض حصيلة الإصابات اليومية إلى أقل من 10 آلاف حالة، كما تشمل فرض قيود أكثر صرامة على حركة التنقل والسفر الجوى، وحظر تناول المطاعم وإغلاق المكاتب غير الضرورية. وتشهد إندونيسيا موجة جديدة هى الثانية والأشرس لفيروس "كورونا" منذ ظهوره فى البلاد، مما دفع خبراء الصحة إلى التحذير من أن تفشى المرض قد يكون سيئًا مثل الموجة الثانية المدمرة فى الهند إذا لم يتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

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