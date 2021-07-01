العراق.. مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة قبل استهداف أبراج كهربائية فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان: "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 14 - والتى أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة إرهابية تخطط لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى نينوى، تم التحرك الفورى على مكان المخبأ من قبل مفارز الاستخبارات المشار إليها وبإسناد من قوة برية فى الفوج الأول لواء المشاة 50، وتمت مداهمة المخبأ الواقع فى قرية عين أيوب بقضاء مخمور نينوى"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية.

أضافت الخلية أن "القوة ضبطت بداخل المخبأ 15 عبوة ناسفة أسطوانية الشكل، و5 عبوات على شكل قنابل هاون عيار 120 مليمتر، و4 عبوات سعة 10 لترات معبأة بمادة (السى فور)، و20 مسطرة تفجير"، لافتة إلى أنه "تم رفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية كانت قد أحبطت أمس، محاولة جديدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فى ديالى شرق البلاد.