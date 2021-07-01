محمد بن زايد يتلقى اتصالا من مستشار الأمن القومي الأميركي

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، جيك سوليفان.

وأعرب المسؤول الأميركي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات في وقف إطلاق النار، وتعزيز الحل السياسي للصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية.

كما تطرق الاتصال إلى أهمية تقديم المساعدات إلى السكان في منطقة تيغراي الذين يعانون من ظروف الحياة الصعبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.