الصحة العالمية: الزحام فى بطولة يورو 2020 سبب زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت قد ثبتت إصابة 3 مشجعين حضروا مباراة الدنمارك وبلجيكا فى بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بالسلالة الهندية (دلتا) لفيروس كورونا.
وتعتبر سلالة دلتا، التى تم اكتشافها لأول مرة فى الهند، أكثر عدوى من سلالات فيروس كورونا الأخرى، وتتوقع هيئة الصحة فى الاتحاد الأوروبى أن تشكل الإصابة بهذه السلالة 90% من جميع الإصابات الجديدة فى جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية أغسطس المقبل.
يذكر أنه منذ بداية أبريل الماضي، تم اكتشاف 247 حالة فى الدنمارك.
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