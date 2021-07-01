السعودية وروسيا تتوصلان لاتفاق مبدئى حول زيادة إنتاج النفط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة "رويترز" أن السعودية وروسيا توصلا إلى اتفاق مبدئى بشأن زيادة إنتاج النفط، مشيرة إلى أن "اتفاق أوبك+" سيتضمن زيادات شهرية لإنتاج النفط بأقل من 500 ألف برميل يوميا حتى ديسمبر.





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