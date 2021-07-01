لليوم الثالث على التوالى.. روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال ألكسندر جينسبرج، مدير مركز أبحاث مركز "جاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن سلالة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا تمثل حوالى 90% من جميع حالات الإصابة المكتشفة فى روسيا.

وكانت روسيا قد سجلت ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت مؤخرا الحصيلة اليومية للإصابات 20 ألفا.