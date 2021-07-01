متاح كشف نقاط الفصل الثاني 2021 رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ لمعرفة النتائج برقم التسجيل

كشف نقاط الفصل الثاني 2021، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل جميع طلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق الجزائر هو رابط كشف نقاط الفصل الثاني 2021، وكان ذلك بعدما اعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج متواجدة الآن بشكل إلكتروني، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها بسهولة من خلال الرقم المدني للطالب، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

من المقرر أن تصدر كشف نقاط الفصل الثاني 2021 من خلال موقع “فضاء اولياء التلاميذ”، هو الذي تصدر من خلاله نقطة الطلاب الشهرية والاسبوعية والسنوية منذ بداية العام الدراسي الحالي 2020/2021، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة النجاح هذا العام قد جاءت عالية جدًا، مما أدى إلى تطمئن اولياء الامور بشأن النتيجة الخاصة بهم، وبعد تزايد البحث عن طريقة الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب من خلال المدرسة، فقد أعلن المسؤولون ان النتائج ستكون متواجدة في المدارس بعد ظهور نتائج الصفوف الثانوية.

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

عبدالقادر محمود علي

أوائل المرحلة المتوسطة في الجزائر 2021الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني 2021

يمكنك الآن وبسهولة لجميع الطلاب الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر الموقع المخصص للنتائج الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

من اكثر العمليات البحثية تزايدا في الفترة الاخيرة هي التعرف علي رابط وكيفية الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني الجزائر 2021، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا المووضع عبر موقعكم ثقفني رابط موقع فضاء الاولياء وكيفية الاستعلام عن النتائجج من خلال الموقع بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التي قدمناها لكم سابقا، وقد قدمنا لكم اسماء اوائل المرحلة المتوسطة في الجزائر 2021.