جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أضاف السفير نبينزيا، أن "استمرار إسرائيل بمثل هذه الأعمال مثل إخلاء الناس من بيوتهم، عمل غير إنسانى لا يخدم السلام".
وتابع: نحاول أن نضخ الحياة باللجنة الرباعية، اقترحنا اجتماعا لها على مستوى الوزراء يشارك فيه عدد من الدول العربية، لتقييم مسألة تسوية الصراع فى الشرق الأوسط.
وحول حل الدولتين، قال السفير الروسى "لا بديل عن حل الدولتين، إذا أردنا أن يكون حلا دائما ويلبى آمال الشعبين. الفلسطينيون يملكون نفس الحق، وليس أقل، من حق الإسرائيليين فى دولتهم الخاصة. وهذا هو موقف الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: ندعم حل الدولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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