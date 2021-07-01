رابط استعلام نتائج البكالوريا 2021 moed.gov.sy حسب الاسم

رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا هو مابدأ العديد من طلاب الثانوية العامة والشرعية في سوريا بالبحث عنه خلال الساعات الماضية خاصة مع اقتراب ظهور نتائج البكالوريا 2021 في مختلف محافظات سوريا، وهو الأمر الذي يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور خاصة وأن نتائج الثانوية العامة في سوريا والتي تعرف باسم نتائج البكالوريا تحدد وبشكل كبير الكلية التي سيقوم الطالب باستكمال مشهواره التعليمي بها.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا

وكان طلاب البكالوريا 2021 قد انتهوا من أداء اختبارات الثانوية العامة في مختلف المحافظات السورية يوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من العام الحالي 2021، ومن ثم بدأت الوزارة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب في مختلف المواد، وذلك بعد أن تم تأجيل تصحيح أوراق الصف التاسع، حيث ترغب الوزارة في الإعلان عن نتائج البكالوريا قبل الاعلان عن نتائج التاسع، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعكف على تصحيح أوراق إجابات طلاب البكالوريا في مختلف المواد، ولمختلف الفروع في الثانوية العامة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2021

وبحسب الأنباء الواردة من قبل وزارة التربية السورية فإنه من المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج البكالوريا شهادة الثانوية العامة 2021 في سوريا قبل يوم العاشر من شهر يوليو الحالي، حيث حددت الوزارة هذا الموعد من أجل أن يتمكن طلاب الثانوية العامة في سوريا من التحضير للدورة الثانية من اختبارات البكالوريا حال أن تقدموا إليها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة بمختلف فروعها والثانوية الشرعية تتم بأسلوب منهجي، وذلك وفقاً لخطة وضعتها وزارة التربية السورية، كما أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في بعض المواد الدراسية خلال الفترة الحالية.

رابط موقع وزارة التربية السورية

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن نتائج البكالوريا 2021 في سوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية على الانترنت عبر زيارة moed.gov.sy حيث ستكون نتائج الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها: العلمي، والأدبي، والمهنية، والشرعية ستكون متاحة لكافة طلاب البكالوريا فور الاعلان عنها من قبل الوازرة عبر هذا الموقع.

استعلام نتائج البكالوريا 2021

ويوفر موقع وزارة التربية السورية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالووريا 2021 في مختلف فروع الثانوية بمختلف المحافظات بالعديد من الطرق، حيث يتم إتاحة الاستعلام عن نتائج البكالوريا حسب الاسم، وحسب رقم الاكتتاب، وحسب المدرسة، ويقوم الطالب باختيار الفرع التابع له أولاً، قبل الاستعلام عن نتائج البكالوريا، وسيتم ظهور النتائج في كافة المواد.