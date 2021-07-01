الآن رابط منصة اوبن ايميس OpenEMIS للاستعلام عن علامات الطلاب بالأردن 2021

رابط منصة اوبن ايميس، تعتبر منصة اوبن ايميس من أبرز الكلمات التي يتم البحث عنها في هذا الوقت، وهذا من جانب الطلاب والطلبات في الأردن لمعرفة علاماتهم في الاختبارات، حيث أجريت اختبارات المرحلة الابتدائية في المملكة الهاشمية الأردنية في الفترة الاخيرة ويترقب الجميع الإعلان عن النتيجة، والتي ستعلن عما قريباً جداً كما نوهت وزارة التربية بالأردن، بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت رفع علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايميس والاستعلام عنها بكل سهولة بالرقم الوطني، وهذا ما نطلعكم عليها خلال السطور التالية.

منصة اوبن ايميس OpenEMIS

تعتبر منصة اوبن ايميس واحدة من أشهر المنصات التعليمية في الأردن، والتي انطلقت خصيصا من قبل وزارة التربية الوطنية من أجل استكمال الطلاب دراستهم من خلالها، وأيضاً توفر الكثير من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب، وهذا بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وكشفت الوزارة توافر كافة النتائج الخاصة بمراحل التعليم المختلفة عبر منصة اوبن ايميس، وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

الاستعلام عن علامات الطلاب بالأردن عبر منصة اوبن ايميس

من أكثر ما يهتم به الجميع من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة الهاشمية الأردنية حالياً، هو معرفة رابط منصة اوبن ايميس من أجل الاستعلام عن علامات الطلاب في الاختبارات، والتي أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تلك المنصة ستكون هي البوابة الرئيسية التي سترفع عليها كافة النتائج، وتتم عملية الاستعلام عن النتائج لمراحل التعليم المختلفة عبر منصة اوبن ايميس كالتالي:

الدخول عبر موقع منصة اوبن ايميس.

تسجيل الدخول للمنصة.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب والتأكد من صحتها.

الضغط على أيقونة الاختبارات التقييمية.

كتابة الرقم الوطني.

الضغط على كلمة الاستعلام.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية بالأردن أكدت ظهور النتيجة لكافة المراحل الدراسية، في الفترة ما بين السادس والعشرون من يونيو الماضي حتى خمسة عشر من يوليو الجاري، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التدقيق ورصد الدرجات والمراجعة لكل الاختبارات، وهذا وسط اجراءات احترازية مشددة للحد من فيروس كورونا المستجد، وهذا للحفاظ على سلامة الجميع.