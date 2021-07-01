“فتح” رابط موقع نتائج المراسلة 2021 رابط الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني نتائج أثبات المستوى

تترقب الطلاب في جميع الولايات الجزائرية فتح رابط موقع نتائج المراسلة دور مايو 2021، والذي ينتظر خلال الساعات القليلة القادمة تفعيله وتحديداً في صباح يوم الخميس 2021/07/01، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج المرحلة الابتدائية، ويتم الآن حصر تفاصيل نتيجة الشهادة المتوسطة البيام لإعلانها يوم 5 جولي الجاري، جاء الدور على إلان نتيجة المراسلة التي تطلب من الطلاب الراغبين في التقديم للمرحلة الجامعية، كل ذالك يأتي في وسط ظروف صعبه تعيشها الجزائر بسبب تفشي وباء كورونا وسلالة دلتا الجديدة في الكثير من البلاد، ولكن وزارة التربية استطاعت أن تعبر بالعام الدراسي الماضي بنجاح، وتصل اليوم إلي المرحلة النهائية وهي مرحلة إعلان النتائج أو مرحلة الحصاد.

الموعد الرسمي لإعلان نتائج المراسلة 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الأول من يوليو 2021، موعد رسمي لإعلان نتائج المراسلة في جميع ولايات الجزائر، التي تم إجراءات الامتحانات بها، من أجل طمئنت الطلاب وأولياء أمورهم المترقبين لإعلان النتيجة على أحر من الجمر، وفيما يلي ألية التعرف على النتيجة والرابط الرسمي للنتائج وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة المنتظرة.

رابط موقع نتائج المراسلة الجزائر

نتيجة أثبات المستوى تجريها وزارة التربية الوطنية الجزائرية لقياس مدى أستيعاب الطلاب للعلوم والمواد التي درسوها خلال المراحل الأولى والأساسية فهي معيار لتقييم المستوى وتم وضع الاختبارات من قبل مخصصون في وزارة التعليم الجزائرية بناءً على معايير دولية لقياس المستوى للطلاب وفيما يلي ألية أستخراج نتائج المراسلة إلكترونياً بإتباع الخطوات البسيطة التالية.

ألية استخراج نتائج أثبات المستوى رابط موقع نتائج المراسلة دورة مايو 2021

أعلنت وزارة التربية في الجزائر أن موعد إعلان نتائج المراسلة هو الأول من يوليو 2021، عبر رابط الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني، لجميع الولايات الجزائرية ودعت الطلاب الدخول إلي الرابط والاطلاع على نتائجهم بسهولة، وفي حالة حدوث أي عطل بالموقع عليكم بالمحاولة في أوقات أخري، قد يرجع ذالك التوقف نتيجة الضغط الشديد من قبل الطلاب الراغبين في معرفة النتيجة والاطمئنان عليها، بعد عناء الماكرة طوال السنوات الماضية.

موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين المهني

تلقى وزارة التربية الجزائرية دعم كبير من الحكومة الجزائرية وتقدم لها كافة وسائل الدعم التكنولوجي، كي يتحول التعليم من تعليم عادي يعتمد على الحضور إلي المدارس إلي تعليم عن بعد، وميكنة كافة مدخلات ومخرجات التعليم لمواكبة الطور الكبير في العالم، والتي تسببت جائحة كورونا في التسريع به كي تنقذ الدول التعليم من التوقف.